Кулеба и глава МИД Франции назвали важный шаг для деэскалации конфликта с РФ

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан Ив Ле Дриан провели переговоры в Киеве. Главы МИД назвали важный шаг в деэскалации ситуации на границе с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В ходе переговоров Кулеба и Ле Дриан обсудили деэскалацию ситуации и активизацию политического урегулирования конфликта с Россией и на Донбассе. Министры согласились, что важным шагом в разрешении ситуации должен стать отвод Россией войск от украинской границы и с временно оккупированных территорий.
"Собеседники подчеркнули, что новая волна агрессии против Украины будет иметь для России беспрецедентно жесткие последствия", - отмечается в сообщении.
Главы МИД особое внимание уделили укреплению обороноспособности, а также экономической и финансовой стабильности Украины. Кулеба пригласил представителей Франции принять участие на высоком уровне в парламентском саммите Крымской платформы, который пройдет в августе текущего года.
Напомним, на фоне угрозы вторжения России в Украину Дания повысила боеготовность своих Вооруженных сил.
Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников оценил возможность эскалации со стороны России.