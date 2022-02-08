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Кулеба і глава МЗС Франції назвали важливий крок для деескалації конфлікту з РФ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба і Жан Ів Ле Дріан провели переговори в Києві. Глави МЗС назвали важливий крок у деескалації ситуації на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

В ході переговорів Кулеба і Ле Дріан обговорили деескалацію ситуації і активізацію політичного врегулювання конфлікту з Росією і на Донбасі. Міністри погодилися, що важливим кроком у вирішенні ситуації має стати відведення Росією військ від українського кордону та з тимчасово окупованих територій.

"Співрозмовники підкреслили, що нова хвиля агресії проти України матиме для Росії безпрецедентно жорсткі наслідки", - наголошується в повідомленні.

Глави МЗС особливу увагу приділили зміцненню обороноздатності, а також економічній і фінансовій стабільності України. Кулеба запросив представників Франції взяти участь на високому рівні в парламентському саміті Кримської платформи, який пройде в серпні поточного року.

Нагадаємо, на тлі загрози вторгнення Росії в Україну Данія підвищила боєготовність своїх збройних сил.

Зазначимо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков оцінив можливість ескалації з боку Росії.

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Дмитро КулебаФранція