Дания повысила боеготовность из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Об этом заявил министр обороны Дании Флемминг Лентфер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Командование обороны Дании заявило, что оно подготовит боевой батальон численностью 700-800 солдат, который теперь сможет быть готов и участвовать в операциях НАТО в течение одного-пять дней, по сравнению с 30 днями в настоящее время.

"Мы укрепляем наш военный потенциал, чтобы иметь возможность быстрее реагировать, если того потребует ситуация", - заявил Лентфер.

При этом он подчеркнул, что текущая угроза для Дании не возросла.

В Минобороны также сообщили, что Дания подготовит фрегат для выполнения таких задач, как усиленный мониторинг датских вод, и планирует отправить два истребителя F-16 на датский остров Борнхольм в Балтийском море в ближайшее время.