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Дания повысила боеготовность из-за угрозы вторжения РФ в Украину

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Вторник 08 февраля 2022 14:13
Дания повысила боеготовность из-за угрозы вторжения РФ в Украину Фото: министр обороны Дании Флемминг Лентфер (forsvarsgalleriet.dk)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Дании повысило боевую готовность Вооруженных сил. В частности, из-за неприемлемого военного давления России на Украину.

Об этом заявил министр обороны Дании Флемминг Лентфер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Командование обороны Дании заявило, что оно подготовит боевой батальон численностью 700-800 солдат, который теперь сможет быть готов и участвовать в операциях НАТО в течение одного-пять дней, по сравнению с 30 днями в настоящее время.

"Мы укрепляем наш военный потенциал, чтобы иметь возможность быстрее реагировать, если того потребует ситуация", - заявил Лентфер.

При этом он подчеркнул, что текущая угроза для Дании не возросла.

В Минобороны также сообщили, что Дания подготовит фрегат для выполнения таких задач, как усиленный мониторинг датских вод, и планирует отправить два истребителя F-16 на датский остров Борнхольм в Балтийском море в ближайшее время.

Напомним, Вооруженные силы Литвы повысили уровень боеготовности на фоне учений России и Беларуси.

Кроме того, ранее глава Минобороны Украины оценил возможность эскалации со стороны России.

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Дания Вторжение России в Украину
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