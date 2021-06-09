Кулеба - Германии: если будете действовать как с Беларусью, то Россия уберется из Донбасса

Если Германия в нормандском формате будет действовать как с Беларусью, то Россия быстро уберется из Донбасса. После этого можно начать работать над освобождением Крыма.

Об это заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайком Маасом.

"Если (Германия - ред.) в нормандском формате будете действовать так же четко, принципиально и действенно, как с авиакомпаниями (Беларуси - ред.), то Россия быстро уберется из Донбасса, мы восстановим территориальную целостность, начнем восстанавливать экономику на этих территориях, и война в Украине прекратится", - сказал Кулеба. По его словам, после этого начнется работа по освобождению Крыма от российской оккупации.