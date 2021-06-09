Кулеба - Германии: если будете действовать как с Беларусью, то Россия уберется из Донбасса
Если Германия в нормандском формате будет действовать как с Беларусью, то Россия быстро уберется из Донбасса. После этого можно начать работать над освобождением Крыма.
Об это заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайком Маасом.
"Если (Германия - ред.) в нормандском формате будете действовать так же четко, принципиально и действенно, как с авиакомпаниями (Беларуси - ред.), то Россия быстро уберется из Донбасса, мы восстановим территориальную целостность, начнем восстанавливать экономику на этих территориях, и война в Украине прекратится", - сказал Кулеба.
По его словам, после этого начнется работа по освобождению Крыма от российской оккупации.
Напомним, сегодня, 9 июня, в Берлине Кулеба встретился с Маасом. В ходе переговоров обсуждался нормандский формат, ситуация с "Северным потоком-2", поставки оружия Украине и другие темы.
Отметим, на пресс-конференции Маас заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. По его словам, такие поставки могли бы поставить крест на эффективности нормандского формата.
Как сообщало РБК-Украина, Дмитрий Кулеба, будучи вице-премьером, говорил, что финал войны на Донбассе будет заключаться в том, что Россия восстановит разрушенные территории или выплатит Украине компенсации.