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Кулеба - Німеччині: якщо будете діяти як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу

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Берлін, Середа 09 червня 2021 19:30
Кулеба - Німеччині: якщо будете діяти як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Якщо Німеччина в нормандському форматі діятиме як з Білоруссю, то Росія швидко забереться з Донбасу. Після цього можна почати працювати над звільненням Криму.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів зі своїм німецьким колегою Хайком Маасом.

"Якщо (Німеччина - ред.) в нормандському форматі будете діяти так само чітко, принципово і дієво, як з авіакомпаніями (Білорусі - ред.), то Росія швидко забереться з Донбасу, ми відновимо територіальну цілісність, почнемо відновлювати економіку на цих територіях, і війна в Україні припиниться", - сказав Кулеба.

За його словами, після цього почнеться робота зі звільнення Криму від російської окупації.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, в Берліні Кулеба зустрівся з Маасом. В ході переговорів обговорювався нормандський формат, ситуація з "Північним потоком-2", постачання зброї Україні та інші теми.

Зазначимо, на прес-конференції Маас заявив, що Німеччина не буде постачати зброю Україні. За його словами, такі поставки могли б поставити хрест на ефективності нормандського формату.

Як повідомляло РБК-Україна, Дмитро Кулеба, будучи віце-прем'єром, говорив, що фінал війни на Донбасі полягатиме в тому, що Росія відновить зруйновані території або виплатить Україні компенсації.

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Кулеба - Німеччині: якщо будете діяти як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу
Кулеба - Німеччині: якщо будете діяти як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу
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