Кулеба - Німеччині: якщо будете діяти як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу

Якщо Німеччина в нормандському форматі діятиме як з Білоруссю, то Росія швидко забереться з Донбасу. Після цього можна почати працювати над звільненням Криму.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів зі своїм німецьким колегою Хайком Маасом.

"Якщо (Німеччина - ред.) в нормандському форматі будете діяти так само чітко, принципово і дієво, як з авіакомпаніями (Білорусі - ред.), то Росія швидко забереться з Донбасу, ми відновимо територіальну цілісність, почнемо відновлювати економіку на цих територіях, і війна в Україні припиниться", - сказав Кулеба. За його словами, після цього почнеться робота зі звільнення Криму від російської окупації.