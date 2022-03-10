Кулеба о гарантиях безопасности для Украины: нужна система, как в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о гарантиях безопасности, которые необходимы для Украины. По его словам, это должна быть система, подобная к системе НАТО.

Кулеба прокомментировал действия НАТО в отношении Украины во время российской военной агрессии.

"Это часть нашей политики - присоединиться к НАТО как полноценный член и получить гарантии безопасности в соответствии с Североатлантическим договором. Но это не случится ни в мгновение ока, ни в обозримом будущем. Мы видим из реакции НАТО как Альянса в отношении российской агрессии против Украины, что НАТО не готово действовать коллективно, остановить войну и защитить гражданских лиц от российских бомбардировок. Альянс делегировал это своим государствам-членам", - заявил он.

Глава МИД добавил, что Украине необходимы гарантии безопасности, как в НАТО, которые будут составлять целую систему, предоставленную постоянными членами Совбеза ООН, Турцией и всеми соседними странами.

"Потому возникает вопрос: как обеспечить безопасность Украины на отрезке между сейчас и присоединением к НАТО? Если мы сможем достичь соглашения, где будет предусмотрена аналогичная система гарантий безопасности для Украины, как в Североатлантическом договоре, которая будет предоставлена постоянными членами Совбеза ООН, Турцией, всеми нашими соседями - это то, что мы готовы обсуждать, в этом идея", - подчеркнул министр.