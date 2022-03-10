Кулеба про гарантії безпеки для України: потрібна система, як в НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про гарантії безпеки, які необхідні для України. За його словами, це має бути система, подібна до системи НАТО.

Кулеба прокоментував дії НАТО щодо України під час російської військової агресії.

"Це частина нашої політики - приєднатися до НАТО як повноцінний член і отримати гарантії безпеки відповідно до Північноатлантичного договору. Але це не станеться ні в одну мить, ні в найближчому майбутньому. Ми бачимо з реакції НАТО як Альянсу щодо російської агресії проти України, що НАТО не готове діяти колективно, зупинити війну і захистити цивільних осіб від російських бомбардувань. Альянс делегував це своїм державам-членам", - заявив він.

Глава МЗС додав, що Україні необхідні гарантії безпеки, як в НАТО, які будуть складати цілу систему, надану постійними членами Радбезу ООН, Туреччиною і всіма сусідніми країнами.

"Тому виникає питання: Як забезпечити безпеку України на відрізку між зараз і приєднанням до НАТО? Якщо ми зможемо досягти угоди, де буде передбачена аналогічна система гарантій безпеки для України, як в Північноатлантичному договорі, яка буде надана постійними членами Радбезу ООН, Туреччиною, всіма нашими сусідами - це те, що ми готові обговорювати, в цьому ідея", - підкреслив міністр.