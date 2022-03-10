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Кулеба про гарантії безпеки для України: потрібна система, як в НАТО

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Анталія, Четвер 10 березня 2022 12:56
Кулеба про гарантії безпеки для України: потрібна система, як в НАТО Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про гарантії безпеки, які необхідні для України. За його словами, це має бути система, подібна до системи НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

Кулеба прокоментував дії НАТО щодо України під час російської військової агресії.

"Це частина нашої політики - приєднатися до НАТО як повноцінний член і отримати гарантії безпеки відповідно до Північноатлантичного договору. Але це не станеться ні в одну мить, ні в найближчому майбутньому. Ми бачимо з реакції НАТО як Альянсу щодо російської агресії проти України, що НАТО не готове діяти колективно, зупинити війну і захистити цивільних осіб від російських бомбардувань. Альянс делегував це своїм державам-членам", - заявив він.

Глава МЗС додав, що Україні необхідні гарантії безпеки, як в НАТО, які будуть складати цілу систему, надану постійними членами Радбезу ООН, Туреччиною і всіма сусідніми країнами.

"Тому виникає питання: Як забезпечити безпеку України на відрізку між зараз і приєднанням до НАТО? Якщо ми зможемо досягти угоди, де буде передбачена аналогічна система гарантій безпеки для України, як в Північноатлантичному договорі, яка буде надана постійними членами Радбезу ООН, Туреччиною, всіма нашими сусідами - це те, що ми готові обговорювати, в цьому ідея", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах з Дмитром Кулебою він не збирався обговорювати припинення вогню в Україні.

Також Лавров вважає, що переговори України і Росії в Білорусі не приносять результатів.

Водночас Дмитро Кулеба заявив, що Україна не зможе припинитися війну, якщо цього не захоче Росія.

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