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Кулеба: мы не можем остановить войну, если у России нет желания этого делать

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Анталья, Четверг 10 марта 2022 12:08
Кулеба: мы не можем остановить войну, если у России нет желания этого делать Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с российским министром Сергеем Лавровым заявил, что прекращение огня привязано к выполнению требований президента России Владимира Путина. Поскольку у Москвы нет желания прекращать войну, Киев тоже не может ее остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией до выполнения требований, выдвинутых президентом Путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет… мы будем защищать наших людей от российской Агрессии.

Отметим, Путин называл следующие условия для прекращения войны против Украины:

  • Признание аннексии Крыма
  • Признание так называемых "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей
  • Демилитаризация Украины
  • "Денацификация"

Напомним, ранее Лавров называл "капризом" желание украинской стороны добиться гарантий безопасности.

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