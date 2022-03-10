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Лавров о встрече с Кулебой: никто не собирался договариваться о прекращении огня

Новина українською →
Анталья, Четверг 10 марта 2022 12:51
Лавров о встрече с Кулебой: никто не собирался договариваться о прекращении огня Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с украинским министром Дмитрием Кулебой не собирался договариваться о прекращении огня. По его словам, все "предложения" известны украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Лаврова.

"Я не удивлен, что господин Кулеба заявил о том, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов хорошо известны украинской стороне", - отметил он.

Напомним, ранее Лавров заявил, что переговоры между Украиной и Россией в Беларуси не имеют альтернативы, а контакты на уровне министров иностранных дел не смогут их подменить.

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