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Кулеба о "гарантиях безопасности": положенный на стол заряженный револьвер

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Четверг 10 февраля 2022 17:57
Кулеба о "гарантиях безопасности": положенный на стол заряженный револьвер Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские "гарантии безопасности" являются не предложением к обсуждению, а положенным на стол заряженным револьвером. При этом он подчеркнул, что требование о невступлении стран в НАТО является неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба подчеркнул, что за последние месяцы президент РФ Владимир Путин стянул беспрецедентное количество войск к границе Украины, выдвинул ряд ультиматумов и погрузил Европу в тяжелый кризис безопасности.

"Ультиматумы, звучащие из Кремля уже в виде документов, просто не предполагают приемлемых решений. Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса неприемлемо. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер", - заявил он.

Напомним, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

Кроме того, представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".

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