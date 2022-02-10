Кулеба о "гарантиях безопасности": положенный на стол заряженный револьвер

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские "гарантии безопасности" являются не предложением к обсуждению, а положенным на стол заряженным револьвером. При этом он подчеркнул, что требование о невступлении стран в НАТО является неприемлемым.

Кулеба подчеркнул, что за последние месяцы президент РФ Владимир Путин стянул беспрецедентное количество войск к границе Украины, выдвинул ряд ультиматумов и погрузил Европу в тяжелый кризис безопасности. "Ультиматумы, звучащие из Кремля уже в виде документов, просто не предполагают приемлемых решений. Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса неприемлемо. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер", - заявил он.