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Кулеба про "гарантії безпеки": покладений на стіл заряджений револьвер

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Четвер 10 лютого 2022 17:57
Кулеба про "гарантії безпеки": покладений на стіл заряджений револьвер Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські "гарантії безпеки" є не пропозицією до обговорення, а покладеним на стіл зарядженим револьвером. При цьому він підкреслив, що вимога про невступ країн в НАТО є неприйнятною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Кулеба підкреслив, що за останні місяці президент РФ Володимир Путін стягнув безпрецедентну кількість військ до кордону України, висунув ряд ультиматумів і занурив Європу у важку кризу безпеки.

"Ультиматуми, що звучать з Кремля вже у вигляді документів, просто не припускають прийнятних рішень. Вимога брати або не брати будь-які країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу неприйнятна. Це не пропозиції до обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер", - заявив він.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

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