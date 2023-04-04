Кулеба про поставки F-16 для України: це обговорять з політичним керівництвом країн НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"F-16 я обговорював на деяких двосторонніх зустрічах у Брюсселі. Обговорення складалися з двох блоків", - йдеться у заяві.

За словами Кулеби, спочатку вдалося розвіяти аргументи тих, хто каже, що надання західних літаків це довго, складно і майже неможливо з практичної точки зору.

"Друге - рішень немає, але я отримав запевнення, що з урахуванням інформації, яку я надав, про нашу готовність управляти цими літаками, що вона буде обговорена з політичним керівництвом у столицях цих держав", - додав міністр.