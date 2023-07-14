Кулеба про F-16: є країни, які готові надати літаки й навіть озвучують кількість

За його словами, Україна вже давно не купується на постійні слова й обіцянки. Однак Кулеба зазначив, що "ми чули дуже важливі слова від країн, які конкретними справами довели, що вони серйозно налаштовані".

"Наприклад, сидить представник держави, який вже готовий дати тобі F-16 і ти знаєш яку кількість він готовий тобі дати й коли. І ти знаєш, що до цього півтора року війни він дотримувався всіх обіцянок. Тому ти віриш цій людині. Іноді й в дипломатії треба вірити", - сказав міністр.

На уточнююче питання, хто ця особа, яка запевнила у наданні F-16 він не став відповідати, але зазначив, що "є така людина і вона не одна".

"У нас є розуміння країн, які вже артикулюють, що дадуть літаки й навіть озвучують кількість. Ну а з того що ми бачимо публічно - це були остаточно фіналізовані дати початку тренінгів для українських пілотів та механіків. І цей процес нарешті запуститься невдовзі. І все буде за планом", - наголосив Кулеба.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, 11 липня було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16, до якої увійшло 11 країн. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Навчання українських пілотів на F-16 має розпочатися у серпні.

При цьому раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що перші винищувачі F-16 можуть літати в українському небі до кінця березня 2024 року.