Кулеба о F-16: есть страны, которые готовы предоставить самолеты и даже озвучивают количество

По его словам, Украина уже давно не покупается на постоянные слова и обещания. Однако Кулеба отметил, что "мы слышали очень важные слова от стран, которые конкретными делами доказали, что они серьезно настроены".

"Например, сидит представитель государства, который уже готов дать тебе F-16 и ты знаешь, какое количество он готов тебе дать и когда. И ты знаешь, что до этого полутора лет войны он придерживался всех обещаний. Поэтому ты веришь этому человеку. Иногда и в дипломатии нужно верить", - сказал министр.

На уточняющий вопрос, кто этот человек, который заверил в предоставлении F-16, он не стал отвечать, но отметил, что "есть такой человек и он не один".

"У нас есть понимание стран, которые уже артикулируют, что дадут самолеты и даже озвучивают количество. Ну а из того, что мы видим публично - это были окончательно финализированные даты начала тренингов для украинских пилотов и механиков. И этот процесс наконец-то запустится вскоре. И все будет по плану", - подчеркнул Кулеба.

Истребители F-16 для Украины.

Напомним, 11 июля была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16, в которую вошли 11 стран. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, заявившие о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Обучение украинских пилотов на F-16 должно начаться в августе.

При этом ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что первые истребители F-16 могут летать в украинском небе до конца марта 2024 года.