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Кулеба про "еволюцію" амбіцій Путіна: Україна подбає, щоб вони умістилися в кордони РФ

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 19:56
Кулеба про "еволюцію" амбіцій Путіна: Україна подбає, щоб вони умістилися в кордони РФ Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на приїзд президента РФ Володимира Путіна на Кримський міст. У МЗС на яскравому прикладі показали, як змінювалися амбіції голови Кремля щодо України з 24 лютого до сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Дев'ять місяців тому Путін жадав знищити Україну за лічені дні. Сьогодні він щасливий водити машину мостом, який він колись незаконно побудував. Його агресивні амбіції зменшилися. Україна подбає про те, щоб вони продовжували скорочуватися, доки не впишуться в кордони Росії", - написав він.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський міст уперше після вибухів на початку жовтня.

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості і назвав терактом. Практично одразу в РФ заявили, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією Служби безпеки України.

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