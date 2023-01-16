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Кулеба: Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - позбавитися Росії в її складі

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна вважає, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися Росії у її складі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію з міністром закордонних справ Північної Македонії, чинним головою ОБСЄ Буяром Османі в Києві.

"Єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбавитися Росії в її складі. А поки ми прийдемо до цієї точки потрібно робити все, для того, щоб позбавити РФ можливості впливати на ті чи інші процеси та рішення, які приймаються всередині організації. Якщо до першого повного виключення РФ з ОБСЄ нам треба пройти шлях, то друге – мінімізація негативного впливу Росії на функціонування ОБСЄ – це вже відбувається”, – заявив міністр.

Кулеба наголосив, що РФ вже давно здійснила атаку на Гельсінський заключний акт, але після 24 лютого систематично руйнує кожну його букву.

"Все, що вона робить, спрямоване на підрив цього основного документа та підрив ОБСЄ", - заявив міністр.

Нагадаємо, українська делегація у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотувала роботу організації через небажання змінити правила та вигнати Росію.

Крім того, Україна ініціювала комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з організації.

Додамо, що раніше генсекретар ОБСЄ Хельга Шмід заявляла, що ОБСЄ не має механізму призупинення участі країн, який можна було б використовувати для виключення Росії.

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