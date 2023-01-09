Генсек ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

В ОБСЄ немає механізму призупинення участі країн, який можна було б використати для виключення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря ОБСЄ Хельгу Шмід в інтерв'ю Welt .

За її словами, безперечне те, що Росія напала на Україну і є агресором у цій війні. Так, м іністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має рацію, коли каже, що фундаментальні принципи ОБСЄ - такі як державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на застосування сили - були потоптані.

"На відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення, який можна було б використати для виключення Росії. Це також тому, що ми не є організацією однодумців, як ЄС чи НАТО. ОБСЄ виникла з протистояння під час холодної війни. Його заснували країни, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - сказала Шмід.

При цьому вона зазначила, що тримати дипломатичні канали відкритими не означає єдності.

" Принаймні з сьогоднішньої перспективи, я вважаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ.. . Одного дня нам знову знадобляться канали спілкування", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, українська делегація в Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотувала її роботу через небажання змінити правила та вигнати Росію.

Окрім того, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.