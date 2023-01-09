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Генсек ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

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Понеділок 09 січня 2023 11:49
Генсек ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації Фото: генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід (europeaninterest.eu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В ОБСЄ немає механізму призупинення участі країн, який можна було б використати для виключення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря ОБСЄ Хельгу Шмід в інтерв'ю Welt.

За її словами, безперечне те, що Росія напала на Україну і є агресором у цій війні. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має рацію, коли каже, що фундаментальні принципи ОБСЄ - такі як державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на застосування сили - були потоптані.

"На відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення, який можна було б використати для виключення Росії. Це також тому, що ми не є організацією однодумців, як ЄС чи НАТО. ОБСЄ виникла з протистояння під час холодної війни. Його заснували країни, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - сказала Шмід.

При цьому вона зазначила, що тримати дипломатичні канали відкритими не означає єдності.

"Принаймні з сьогоднішньої перспективи, я вважаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ... Одного дня нам знову знадобляться канали спілкування", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, українська делегація в Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотувала її роботу через небажання змінити правила та вигнати Росію.

Окрім того, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.

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