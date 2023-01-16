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Кулеба: Единственный путь спасти ОБСЕ - избавиться от России в ее составе

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина считает, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с министром иностранных дел Северной Македонии, действующего главы ОБСЕ Буяра Османи в Киеве.

"Единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе. А пока мы придем к этой точке нужно делать все, для того чтобы лишить РФ возможности влиять на те или иные процессы и решения, которые принимаются внутри организации. Если до первого полного исключения РФ из ОБСЕ нам надо пройти путь, то второе - минимизация негативного влияния России на функционирование ОБСЕ - это уже происходит", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что РФ уже давно совершила атаку на Хельсинкский заключительный акт, но после 24 февраля систематически разрушает каждую его букву.

"Все, что она делает, направлено на подрыв этого основополагающего документа и подрыв ОБСЕ", - заявил министр.

Напомним, украинская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ бойкотировала работу организации из-за нежелания изменить правила и изгнать Россию.

Кроме того, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

Добавим, что ранее генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявляла, что у ОБСЕ нет механизма приостановки участия стран, который можно было бы использовать для исключения России.

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