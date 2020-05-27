ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кулеба їде до Угорщини для вирішення проблем двосторонніх відносин

Новини » Політика     27.05.2020 - 12:05
Кулеба їде до Угорщини для вирішення проблем двосторонніх відносин
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Через відсутність авіасполучення Кулеба відправиться до Будапешта на автомобілі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня перебуватиме з візитом в Угорщині. У рамках візиту сторони обговорять вирішення проблемних питань українсько-угорських відносин.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Повідомляється, що в п'ятницю Кулеба відвідає з робочим візитом Будапешт для зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Цей візит стане першим невіртуальним з моменту вступу Кулеби на нову посаду.

У МЗС України наголошують, що оскільки авіасполучення в умовах пандемії обмежене, міністр відправиться до Будапешта автомобілем. Сторони обговорять подальший розвиток інвестиційного та торговельного співробітництва України та Угорщини, реалізацію інфраструктурних проектів і координацію зусиль у боротьбі з пандемією COVID-19.

"Дмитро Кулеба та Петер Сійярто також приділять увагу вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин, підготовки до зустрічі лідерів України та Угорщини, президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Віктора Орбана", - йдеться в повідомленні.

За результатами переговорів міністрів закордонних справ відбудеться спільна прес-конференція.

Зазначимо, що візит Кулеби буде проходити на тлі заяв президента України Володимира Зеленського про те, що він має намір підписати меморандум з угорським прем'єром Віктором Орбаном, в якому буде зафіксовано вирішення мовного питання.

Нагадаємо, в березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО, поки Київ не відновить права угорської меншини Закарпаття, які полягають у можливості навчання рідною мовою.

Після цього голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що між Україною і Угорщиною немає жодного прогресу в питанні нацменшин.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України УгорщинаДмитро Кулебавизит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся