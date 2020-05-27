Кулеба їде до Угорщини для вирішення проблем двосторонніх відносин

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Через відсутність авіасполучення Кулеба відправиться до Будапешта на автомобілі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня перебуватиме з візитом в Угорщині. У рамках візиту сторони обговорять вирішення проблемних питань українсько-угорських відносин.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Повідомляється, що в п'ятницю Кулеба відвідає з робочим візитом Будапешт для зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Цей візит стане першим невіртуальним з моменту вступу Кулеби на нову посаду.

У МЗС України наголошують, що оскільки авіасполучення в умовах пандемії обмежене, міністр відправиться до Будапешта автомобілем. Сторони обговорять подальший розвиток інвестиційного та торговельного співробітництва України та Угорщини, реалізацію інфраструктурних проектів і координацію зусиль у боротьбі з пандемією COVID-19.

"Дмитро Кулеба та Петер Сійярто також приділять увагу вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин, підготовки до зустрічі лідерів України та Угорщини, президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Віктора Орбана", - йдеться в повідомленні.

За результатами переговорів міністрів закордонних справ відбудеться спільна прес-конференція.

Зазначимо, що візит Кулеби буде проходити на тлі заяв президента України Володимира Зеленського про те, що він має намір підписати меморандум з угорським прем'єром Віктором Орбаном, в якому буде зафіксовано вирішення мовного питання.

Нагадаємо, в березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО, поки Київ не відновить права угорської меншини Закарпаття, які полягають у можливості навчання рідною мовою.

Після цього голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що між Україною і Угорщиною немає жодного прогресу в питанні нацменшин.

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Автор: РБК-Україна