Кулеба едет на саммит министров ЕС. Будут встречи с главами МИД Германии и Франции

По его словам, 15 ноября он посетит Брюссель, где примет участие во встрече министров иностранных дел стран ЕС в преддверии саммита "Восточного партнерства" в декабре.

"Будут встречи с руководством НАТО, ряд двусторонних встреч с коллегами-министрам и еврокомиссарами. Ключевой темой переговоров будет безопасность. Будет идти речь о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, в оккупированном Крыму и Приднестровском регионе Молдовы", - подчеркнул Кулеба.

В то же время представитель МИД Германии Андреа Зассе уже заявила, что и. о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас примет участие в трехсторонней встрече с Кулебой и французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.