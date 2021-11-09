Франция настаивает на проведении нормандской встречи на уровне министров

МИД Франции настаивает на скорейшем проведении министерской встречи в нормандском формате. Отказ России от переговоров не способствует преодолению разногласий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции .

"Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно скорее организовать министерскую встречу в нормандском формате", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос об отказе России провести 11 ноября нормандскую встречу министров.

Дипломат добавил, что цель нормандской встречи на уровне министров иностранных дел заключается в преодолении разногласий в позициях сторон и придания переговорам нового политического импульса.

Отказ главы МИД России Сергея Лаврова от министерской встречи в нормандском формате, которая могла бы пройти 11 ноября, представитель французского внешнеполитического ведомства назвал "неправильной позицией". По его словам, Франция и Германия ответили на предложение российской стороны.

"Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался", - резюмировал французский дипломат.