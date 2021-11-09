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Франция настаивает на проведении нормандской встречи на уровне министров

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Париж, Вторник 09 ноября 2021 15:48
Франция настаивает на проведении нормандской встречи на уровне министров Фото: Франция настаивает на проведении нормандской встрече министров (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Франции настаивает на скорейшем проведении министерской встречи в нормандском формате. Отказ России от переговоров не способствует преодолению разногласий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

"Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно скорее организовать министерскую встречу в нормандском формате", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос об отказе России провести 11 ноября нормандскую встречу министров.

Дипломат добавил, что цель нормандской встречи на уровне министров иностранных дел заключается в преодолении разногласий в позициях сторон и придания переговорам нового политического импульса.

Отказ главы МИД России Сергея Лаврова от министерской встречи в нормандском формате, которая могла бы пройти 11 ноября, представитель французского внешнеполитического ведомства назвал "неправильной позицией". По его словам, Франция и Германия ответили на предложение российской стороны.

"Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался", - резюмировал французский дипломат.

Напомним, министерская встреча в нормандском формате могла пройти 11 ноября, но Россия отказалась под предлогом отсутствия согласованного итогового документа.

Отметим, ранее у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом, поскольку встречи в таком составе не проводились уже год.

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