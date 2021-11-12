Кулеба їде на саміт міністрів ЄС. Будуть зустрічі з главами МЗС Німеччини та Франції

За його словами, 15 листопада він відвідає Брюссель, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС напередодні саміту "Східного партнерства" в грудні.

"Будуть зустрічі з керівництвом НАТО, ряд двосторонніх зустрічей з колегами-міністрам і єврокомісарами. Ключовою темою переговорів буде безпека. Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, в окупованому Криму та Придністровському регіоні Молдови", - підкреслив Кулеба.

Водночас представник МЗС Німеччини Андреа Зассе вже заявила, що в.о. міністра закордонних справ ФРН Хайко Маас візьме участь у тристоронній зустрічі з Кулебою і французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.