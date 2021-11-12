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Кулеба їде на саміт міністрів ЄС. Будуть зустрічі з главами МЗС Німеччини та Франції

Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їде на саміт міністрів країн Євросоюзу. У Брюсселі, зокрема, пройдуть зустрічі з главами МЗС Німеччини та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За його словами, 15 листопада він відвідає Брюссель, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС напередодні саміту "Східного партнерства" в грудні.

"Будуть зустрічі з керівництвом НАТО, ряд двосторонніх зустрічей з колегами-міністрам і єврокомісарами. Ключовою темою переговорів буде безпека. Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, в окупованому Криму та Придністровському регіоні Молдови", - підкреслив Кулеба.

Водночас представник МЗС Німеччини Андреа Зассе вже заявила, що в.о. міністра закордонних справ ФРН Хайко Маас візьме участь у тристоронній зустрічі з Кулебою і французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція наполягає на проведенні нормандської зустрічі за участю Росії на рівні міністрів, але Москва відмовляється.

Сьогодні Франція і Росія проведуть у Парижі зустріч на рівні глав міністерств оборони та закордонних справ. Серед тем, які планують обговорити міністри, буде і Україна.

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ЕвросоюзДмитро Кулеба