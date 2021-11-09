Франция и Россия проведут встречу на уровне глав МИД и Минобороны: обсудят и Украину

В пятницу, 12 ноября, Франция и Россия проведут в Париже встреча на уровне глав Министерств обороны и Министерств иностранных дел. Среди тем, которые планируют обсудить министры, будет и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Франции .

Министерская встреча состоится на полях Международной конференции по Ливии, участие в которой будут принимать европейские министры обороны и иностранных дел. Эта встреча, как говорят во французском министерстве, является частью диалога о продолжении сотрудничества между Парижем и Москвой.

"Кроме вызовов стратегической стабильности и европейской безопасности, на этой встрече будут обсуждаться политические и военные измерения региональных и международных кризисов, в частности ситуация в Украине", - рассказали в МИД.

Ожидается, что Франция на этой встрече выразит свою обеспокоенность действиями России.