Кулеба про допомогу від США: щодня працюємо зі Штатами, щоб рішення було ухвалено якнайшвидше
Київ щодня працює зі Сполученими Штатами для швидшого прийняття законопроекту про фінансову допомогу Україні.
Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прес-конференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Міністр розповів, що вчора вночі отримав звіт з Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій у питанні допомоги Україні.
"Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Все заплутано, залежить від багатьох факторів та може рухатися в будь-який бік. Думаю, що питання якогось базового сценарію сьогодні дуже актуальне для самого Конгресу США. Там все так заплуталося всередині, що конгресменам та сенаторам самим треба визначитися з базовим сценарієм руху", - каже Кулеба.
Водночас він зауважив, що є і позитивні новини - всі шукають розв'язання питання допомоги Україні.
"Дискусія сфокусована не на тому, як це рішення не ухвалити, а на тому, як його швидше ухвалити. Ми щодня працюємо з американською стороною, щоб це рішення було ухвалено якнайшвидше", - розповів міністр.
Питання схвалення допомоги Україні з боку США
Нагадаємо, ще восени минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема понад 60 млрд доларів хочуть виділити для фінансування допомоги Україні.
Республіканці відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони вимагали, щоб у пакеті були передбачені жорсткіші заходи щодо міграційної політики.
Після цього представники Демократичної та Республіканської партії почали проводити переговори, щоб знайти компроміс. Але цього поки що так і не вдалося.
6 лютого американський президент Байден закликав Конгрес терміново підтримати його запит. Після цього стало відомо, що республіканці у Сенаті стали планувати розгляд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже без прив'язки до захисту кордону з Мексикою.
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