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Кулеба про допомогу від США: щодня працюємо зі Штатами, щоб рішення було ухвалено якнайшвидше

Середа 07 лютого 2024 15:35
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Кулеба про допомогу від США: щодня працюємо зі Штатами, щоб рішення було ухвалено якнайшвидше Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Кава

Київ щодня працює зі Сполученими Штатами для швидшого прийняття законопроекту про фінансову допомогу Україні.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прес-конференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Міністр розповів, що вчора вночі отримав звіт з Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій у питанні допомоги Україні.

"Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Все заплутано, залежить від багатьох факторів та може рухатися в будь-який бік. Думаю, що питання якогось базового сценарію сьогодні дуже актуальне для самого Конгресу США. Там все так заплуталося всередині, що конгресменам та сенаторам самим треба визначитися з базовим сценарієм руху", - каже Кулеба.

Водночас він зауважив, що є і позитивні новини - всі шукають розв'язання питання допомоги Україні.

"Дискусія сфокусована не на тому, як це рішення не ухвалити, а на тому, як його швидше ухвалити. Ми щодня працюємо з американською стороною, щоб це рішення було ухвалено якнайшвидше", - розповів міністр.

Питання схвалення допомоги Україні з боку США

Нагадаємо, ще восени минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема понад 60 млрд доларів хочуть виділити для фінансування допомоги Україні.

Республіканці відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони вимагали, щоб у пакеті були передбачені жорсткіші заходи щодо міграційної політики.

Після цього представники Демократичної та Республіканської партії почали проводити переговори, щоб знайти компроміс. Але цього поки що так і не вдалося.

6 лютого американський президент Байден закликав Конгрес терміново підтримати його запит. Після цього стало відомо, що республіканці у Сенаті стали планувати розгляд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже без прив'язки до захисту кордону з Мексикою.

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