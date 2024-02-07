Кулеба о помощи от США: ежедневно работаем со Штатами, чтобы решение было принято как можно быстрее

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Министр рассказал, что вчера ночью получил отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий по вопросу помощи Украине.

Некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. Все запутано, зависит от многих факторов и может двигаться в любую сторону. Думаю, что вопрос какого-то базового сценария сегодня очень актуален для самого Конгресса США. Там все так запуталось внутри, что конгрессменам и сенаторам самим надо определиться с базовым сценарием движения", - говорит Кулеба.

В то же время он отметил, что есть и положительные новости – все ищут решение вопроса помощи Украине.

"Дискуссия сфокусирована не на том, как это решение не принять, а на том, как его быстрее принять. Мы ежедневно работаем с американской стороной, чтобы это решение было принято как можно быстрее", - рассказал министр.

Вопрос одобрения помощи Украине со стороны США

Напомним, еще осенью прошлого года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В частности, более 60 млрд долларов хотят выделить для финансирования помощи Украине.

Республиканцы отказались поддерживать подобную инициативу. Они потребовали, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры по миграционной политике.

После этого представители Демократической и Республиканской партий начали проводить переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого пока так и не удалось.

6 февраля американский президент Байден призвал Конгресс срочно поддержать его запрос. После этого стало известно, что республиканцы в Сенате стали планировать рассмотрение помощи Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой.

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