ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба о помощи от США: ежедневно работаем со Штатами, чтобы решение было принято как можно быстрее

Среда 07 февраля 2024 15:35
UA EN RU
Кулеба о помощи от США: ежедневно работаем со Штатами, чтобы решение было принято как можно быстрее Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Кава

Киев ежедневно работает с Соединенными Штатами для скорейшего принятия законопроекта о финансовой помощи Украине.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Министр рассказал, что вчера ночью получил отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий по вопросу помощи Украине.

Некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. Все запутано, зависит от многих факторов и может двигаться в любую сторону. Думаю, что вопрос какого-то базового сценария сегодня очень актуален для самого Конгресса США. Там все так запуталось внутри, что конгрессменам и сенаторам самим надо определиться с базовым сценарием движения", - говорит Кулеба.

В то же время он отметил, что есть и положительные новости – все ищут решение вопроса помощи Украине.

"Дискуссия сфокусирована не на том, как это решение не принять, а на том, как его быстрее принять. Мы ежедневно работаем с американской стороной, чтобы это решение было принято как можно быстрее", - рассказал министр.

Вопрос одобрения помощи Украине со стороны США

Напомним, еще осенью прошлого года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В частности, более 60 млрд долларов хотят выделить для финансирования помощи Украине.

Республиканцы отказались поддерживать подобную инициативу. Они потребовали, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры по миграционной политике.

После этого представители Демократической и Республиканской партий начали проводить переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого пока так и не удалось.

6 февраля американский президент Байден призвал Конгресс срочно поддержать его запрос. После этого стало известно, что республиканцы в Сенате стали планировать рассмотрение помощи Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить