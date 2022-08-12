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Кулеба и Боррель согласовали позиции по работе "зернового коридора", санкциям и оружию

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Киев, Пятница 12 августа 2022 02:58
Кулеба и Боррель согласовали позиции по работе "зернового коридора", санкциям и оружию Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовал с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем работу "зернового коридора" и санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины.

Стороны также обсудили поставки оружия в Украину.

"Разговор с Жозепом Боррелем. Украина и ЕС намерены обеспечить дальнейшее функционирование зернового коридора для помощи Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласованы позиции по поводу новых санкций против России, поставок оружия в Украину. Обсудили ситуацию безопасности на Балканах", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа впервые с начала полномасштабной войны заработал морской экспорт аграрной продукции из Украины. Посредниками между Киевом и Москвой и сторонами соглашения выступили ООН и Турция.

Президент Владимир Зеленский считает, что это предотвратит мировой продовольственный кризис.

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