Кулеба про блокування на польському кордоні: будемо на всіх рівнях шукати рішення

Чиновник зазначив, що дана ситуація з блокадою кордону та обмеженнями на імпорт деяких українських товарів з боку Польщі є "складною історією". Проте у Києві бачать налаштованість Варшави "на розв'язання проблем".

Про це, зокрема, йшлося під час переговорів з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським в ході його візиту до української столиці 22 грудня. Кулеба зазначив, що його польський колега під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським тоді "доніс певні сигнали" від уряду Дональда Туска та окреслив бачення Варшави стосовно вирішення наявних проблем.

"Далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях... вони вже заплановані. Будемо шукати рішення", - сказав Кулеба.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, що з 6 листопада 2023 року на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

З 4 грудня на українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України. Також 24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят.

Проте вже 4 січня блокаду цього пропускного пункту відновили.