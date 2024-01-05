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Кулеба о блокировке на польской границе: будем на всех уровнях искать решение

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина проведет переговоры с новым правительством Польши "на всех уровнях" по вопросу разблокирования границы между странами в результате забастовки польских перевозчиков в районах контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Instagram.

Чиновник отметил, что данная ситуация с блокадой границы и ограничениями на импорт некоторых украинских товаров со стороны Польши является "сложной историей". Однако в Киеве видят настроенность Варшавы "на решение проблем".

Об этом, в частности, говорилось во время переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским в ходе его визита в украинскую столицу 22 декабря. Кулеба отметил, что его польский коллега во время встречи с президентом Владимиром Зеленским "донес определенные сигналы" от правительства Дональда Туска и очертил видение Варшавы относительно решения имеющихся проблем.

"Продолжение следует контакты с новым польским правительством на всех уровнях... они уже запланированы. Будем искать решения", - сказал Кулеба.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, что с 6 ноября 2023 года на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

С 4 декабря на украинско-польской границе заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины. Также 24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников.

Однако уже 4 января блокаду этого пропускного пункта возобновили.

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Дональд ТускПольшаДмитрий КулебаГраница с Украиной