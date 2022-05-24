Кулеба и Блинкен обсудили пути разблокирования украинского экспорта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров они обсудили пути разблокирования украинского экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter .

"Говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить США за их неизменную поддержку Украины. Все больше оружия, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает свои разрушительные атаки на Донбассе. Мы также обсудили пути разблокирования экспорта Украины и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - написал он.

Ранее Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокировки черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.

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