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Кулеба і Блінкен обговорили шляхи розблокування українського експорту

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 14:54
Кулеба і Блінкен обговорили шляхи розблокування українського експорту Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. В ході переговорів вони обговорили шляхи розблокування українського експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб подякувати США за їх незмінну підтримку України. Все більше зброї, в тому числі важкої, направляється в Україну, оскільки Росія продовжує свої руйнівні атаки на Донбасі. Ми також обговорили шляхи розблокування експорту України та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - написав він.

Раніше Литва закликала створити військово-морську коаліцію для розблокування портів України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ повинен домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв вжити заходів для того, щоб допомогти Україні в експорті зернових.

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Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен Війна Росії проти України
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