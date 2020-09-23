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Кулеба анонсировал срочные совещания по статусу Лукашенко после инаугурации

Киев, Среда 23 сентября 2020 14:50
Кулеба анонсировал срочные совещания по статусу Лукашенко после инаугурации
Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Марианна Присяжнюк

Власти Украины после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко проведут срочные совещания. Украинская сторона должна определиться с оценкой политического статуса Лукашенко.

Об этом на совместном брифинге с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Инаугурация была тайная. Ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол союзного государства РФ, который полностью поддерживает Лукашенко. Поэтому по оценке инаугурации и политического статуса Лукашенко мы будем проводить срочные совещания и консультации, чтобы определить нашу позицию", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее Словакия и Литва расценили инаугурацию Лукашенко как фарс и нелегитимность.

В ответ на сегодняшнюю инаугурацию оппозиция в Беларуси объявила бессрочную акцию протеста.

Telegram-канал NEXTA live анонсировал массовые акции во всех городах Беларуси, которые начнутся сегодня в 18:00. Противников режима Лукашенко призывают собираться в центрах своих городов на известные точки сбора. Детальный план протестов обещают обнародовать позже. Водителей также призывают блокировать дороги, создавать пробки и поддерживать протестующих. Кроме того, на воскресенье, 27 сентября, запланирована новая масштабная акция.

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Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоДмитрий Кулебаинаугурация
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