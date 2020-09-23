Кулеба анонсував термінові наради щодо статусу Лукашенка після інавгурації

Фото: Дмитро Кулеба (УНІАН)

Влада України після інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка проведе термінові наради. Українська сторона має визначитися з оцінкою політичного статусу Лукашенка.

Про це на спільному брифінгу з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Інавгурація була таємна. Жоден іноземний посол не був запрошений, навіть посол союзної держави РФ, що повністю підтримує Лукашенка. Тому щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка ми будемо проводити термінові наради і консультації, щоб визначити нашу позицію", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

У відповідь на сьогоднішню інавгурацію опозиція в Білорусі оголосила безстрокову акцію протесту.

Telegram-канал NEXTA live анонсував масові акції у всіх містах Білорусі, які розпочнуться сьогодні о 18:00. Противників режиму Лукашенка закликають збиратися в центрах своїх міст на відомі точки збору. Детальний план протестів обіцяють оприлюднити пізніше. Водіїв також закликають блокувати дороги, створювати затори і підтримувати протестуючих. Крім того, на неділю, 27 вересня, запланована нова масштабна акція.