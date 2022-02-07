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Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы. В парламентском формате

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 19:17
Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы. В парламентском формате Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (facebook Дмитрия Кулебы)
Автор: Александр Мороз

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы. Он запланирован на август 2022 года и пройдет с участием парламентских делегаций разных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его брифинг по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Крым тоже был у нас сегодня в повестке дня. Я проинформировал Анналену о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы. Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии", - отметил Кулеба.

Напомним, в январе Бербок заявляла, что Берлин готов взять на себя лидерскую роль в работе Крымской платформы и возглавить направление политики непризнания российской аннексии.

Отметим, Крымская платформа - это украинская дипломатическая инициатива, которая направлена на то, чтобы вернуть вопросы полуострова в международную повестку дня для его дальнейшего освобождения от российской оккупации. Первый установочный саммит с участием лидеров иностранных государств и дипломатических представителей прошел в августе 2021.

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Дмитрий Кулеба Крымская платформа
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