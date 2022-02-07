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Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи. У парламентському форматі

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 19:17
Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи. У парламентському форматі Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (facebook Дмитра Кулеби)
Автор: Олександр Мороз

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи. Він запланований на серпень 2022 року і пройде за участю парламентських делегацій різних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його брифінг за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену про те, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи. Ми будемо чекати відповідну делегацію з Німеччини", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, в січні Бербок заявляла, що Берлін готовий взяти на себе лідерську роль в роботі Кримської платформи і очолити напрямок політики невизнання російської анексії.

Зазначимо, Кримська платформа - це українська дипломатична ініціатива, яка спрямована на те, щоб повернути питання півострова до міжнародного порядку денного для його подальшого звільнення від російської окупації. Перший установчий саміт за участю лідерів іноземних держав і дипломатичних представників пройшов у серпні 2021.

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Дмитро Кулеба Кримська платформа
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