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Политика непризнания. Германия возглавит одно из направлений Крымской платформы

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Киев, Понедельник 17 января 2022 13:43
Политика непризнания. Германия возглавит одно из направлений Крымской платформы Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Германия намерена взять на себя лидерскую роль в работе Крымской платформы, целью которой является деоккупация полуострова. В частности, возглавит направление политики непризнания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи министров иностранных дел Украины и Германии - Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок.

"Ранее мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать лидером в Крымской платформе по направлению политики непризнания. Это подтверждение действительного лидерского подхода немецкой дипломатии. Я надеюсь, что таковой она останется и в дальнейшем", - отметил украинский министр.

Напомним, Крымская платформа - это украинская дипломатическая инициатива, которая направлена на то, чтобы вернуть вопросы полуострова в международную повестку дня для его дальнейшего освобождения от российской оккупации. Первый установочный саммит прошел в августе 2021, к работе платформы присоединились десятки государств.

Украинская сторона расценивает запуск Крымской платформы как поражение для Российской Федерация, которая не смогла убедить мир в законности аннексии Крыма.

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Германия Крымская платформа
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