Кулеба об агрессии России: стремимся предотвратить худший сценарий

Украина с партнерами стремятся предотвратить худший сценарий развития событий в противостоянии с Россией. Распространение паники в обществе ослабляет и наносит экономический ущерб стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию Vice News .

"Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что украинцы должны оставаться сильными на фоне угроз со стороны России. Он напомнил, что Украина находится в состоянии повышенной готовности с 2014 года.