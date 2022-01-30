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Кулеба об агрессии России: стремимся предотвратить худший сценарий

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина с партнерами стремятся предотвратить худший сценарий развития событий в противостоянии с Россией. Распространение паники в обществе ослабляет и наносит экономический ущерб стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию Vice News.

"Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что украинцы должны оставаться сильными на фоне угроз со стороны России. Он напомнил, что Украина находится в состоянии повышенной готовности с 2014 года.

Напомним, накануне на пресс-конференции для иностранных СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужна паника.

Подробнее о заявлениях главы государства - в материале РБК-Украина.

Как отметило издание Politico, Зеленский опасается, что США могут намерено раздувать угрозу вторжения России.

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Дмитрий КулебаВладимир Зеленский