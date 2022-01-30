Кулеба про агресію Росії: прагнемо запобігти найгіршому сценарію

Україна з партнерами прагнуть запобігти найгіршому сценарію розвитку подій у протистоянні з Росією. Поширення паніки в суспільстві послаблює і завдає економічної шкоди країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби виданню Vice News .

"Ми вже страждаємо економічно і стаємо слабшими через поширювану в суспільстві паніку. Тому ринки і люди повинні розуміти одну річ: Україна та її партнери об'єднують зусилля, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що українці повинні залишатися сильними на тлі загроз з боку Росії. Він нагадав, що Україна перебуває в стані підвищеної готовності з 2014 року.