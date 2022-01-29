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Зеленский опасается, что США намеренно раздувают угрозу вторжения России, - Politico

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Киев, Суббота 29 января 2022 08:38
Зеленский опасается, что США намеренно раздувают угрозу вторжения России, - Politico Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут намерено раздувать угрозу вторжения России. В частности, чтобы подготовить почву для заключения сделки с Кремлем по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Politico.

Издание пишет, что еще в ноябре 2021 года Зеленский бил тревогу и говорил об угрозе российского вторжения, но в последнее время "стремится излучать спокойствие".

По словам источников Politico, близких к президенту Украины и его команды, изменение настроений Зеленского связано с растущим раздражением в отношении администрации президента США Джо Байдена. В том числе после того, как Госдеп отозвал семьи дипломатов, что еще больше запугивают украинцев и сказывается на финансовых рынков.

Более того, один из источников отметил, что Зеленский опасается, что США намеренно раздувают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы у Вашингтона было политическое пространство для заключения сделки с Кремлем. Например, по предоставлению Москве большего контроля над Донбассом. Администрация Байдена давно отрицает подобные планы.

Напомним, накануне на пресс-конференции для иностранных СМИ Зеленский заявил, что Украине не нужна паника, но согласно публикациям западных изданий, складывается впечатление, что "в стране уже ездят танки и проходит мобилизация".

Подробнее ознакомиться с заявлениями президента можно в материале РБК-Украина.

декабре 2021 года издание AP писало, что США могут давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу.

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