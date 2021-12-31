Кулеба об агрессии РФ: если Запад пошатнется, мы все равно будем защищать себя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит защищать себя от российской агрессии даже если запад пошатнется. При этом он добавил, что Украина защищает себя уже почти восемь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter .

"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", - написал министр.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба оценил роль Украины в консультациях по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые требует Россия от США и НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона является активным участником, который излагает свою позицию.

Кроме того, в России заявили, что не видят необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности" и добавили, что в них участвуют только США и РФ.