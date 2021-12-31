Кулеба про агресію РФ: якщо Захід похитнеться, ми все одно будемо захищати себе

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить захищати себе від російської агресії навіть якщо Захід похитнеться. При цьому він додав, що Україна захищає себе вже майже вісім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter .

"Україна вже майже вісім років захищається від триваючої російської агресії. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться і вибере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і майбутнє", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він підкреслив, що українська сторона є активним учасником, який викладає свою позицію.

Крім того, в Росії заявили, що не бачать необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про "гарантії безпеки" і додали, що в них беруть участь тільки США і РФ.