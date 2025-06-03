Кудривка и не только: пять самых маленьких населенных пунктов, которые были представлены в УПЛ

830 человек насчитывает население села Кудривка Корюковского района Черниговщины, к которому приписана футбольная команда, сенсационно пробившаяся в УПЛ . Это самый маленький населенный пункт, коллектив которого будет представлен в украинской футбольный элите. Между тем - не первый сельский клуб.

"Колос", село Ковалевка Киевской обл. - 1,5 тыс. жителей

Собственно самый первый сельский футбольных клуб, пробившийся в элиту. Произошло это в 2019 году. С тех пор команда достаточно уверенно чувствует себя среди отечественных топ-коллективов. Наивысшее достижение - 4 место в сезоне-2020/21. "Колос" дважды участвовал в еврокубках - Лиге Европы-2020/21 и Лиге конференций-2021/22. В год дебюта на евроарене сумел пройти достаточно известный греческий "Арис".

Болельщики ковалевского "Колоса" (фото: instagram.com/fckoloskovalivka)

"Минай", одноименное село Закарпатской обл. - 4,5 тыс.

Ворвался в УПЛ в 2020-м. Звезд с неба не хватал и дважды должен был бы покинуть элиту. В первом случае (2021 год) остался из-за снятия с турнира донецкого "Олимпика", во втором (2022-й) - когда в результате войны прекратили выступления черниговская "Десна" и "Мариуполь". В 2024-м "Минай" все же вылетел из УПЛ. Прошлый сезон провел в Первой лиге, не претендуя на возвращение в элиту.

Минай - футбол на фоне сельских домов (instagram.com/minaj_footballclub)

"Ингулец", поселок Петрово Кировоградской обл. - 6,9 тыс.

Впервые коллектив громко заявил о себе в сезоне-2018/19. Тогда команда, игравшая в Первой лиге, вышла в финал Кубка Украины. В УПЛ "Ингулец" дебютировал в 2020-м, сыграл три сезона и вылетел. Вернулся в 2024-м, но по итогам чемпионата снова понизился в классе. Наивысшее достижение - 12-е место в дебютном сезоне (2020/21).

"Ингулец" против киевского "Динамо" (фото: УПЛ)

"Темп", город Шепетовка Хмельницкой обл. - 41,1 тыс.

Шепетовку, также, как и Ахтырку о которой речь пойдет дальше, не совсем корректно включать в этот список. Все же это настоящие города, хоть и не очень большие.

Но, во-первых, они входят в список пяти самых маленьких населенных пунктов, где были клубы УПЛ. Во-вторых - считались наиболее "провинциальной провинцией" во времена, когда еще никто и подумать не мог, что в топ-лиге отечественного футбола когда-то будут играть сельские команды.

"Темп" сыграл в дебютном ЧУ-1992, вылетев в Первую лигу. Через год вернулся: в 1994-м финишировал 9-м (наивысшее достижение), через год - 17-м, что снова привело к вылету. В следующем году шепетовцы вылетели и из Первой лиги, после чего фактически исчезли с футбольной карты страны. Было несколько попыток возродить коллектив, но тщетно.

Шепетовский "Темп" играл в первом чемпионате Украины (фото: spy-football.com)

"Нефтяник", город Ахтырка Сумской обл. - 46,6 тыс.

В Ахтырке неплохая команда была еще во времена Советского Союза. В 1985-м она выиграла любительский чемпионат республики, затем играла во Второй лиге чемпионата СССР. Приняла участие в первом чемпионате Украины-1992 и по его итогам вылетела в Первую лигу. Второе пришествие случилось в 2007-м, но тоже лишь на сезон. В 2018-м клуб потерял профессиональный статус. А в 2021-м возродился, как участник Любительского чемпионата страны.

Современный состав "Нефтяника" из Ахтырки, играющего в Любительском чемпионате страны (ФК "Нефтяник")