Кудрицького звільнено за згодою сторін. Хто очолить "Укренерго"

Кудрицького було звільнено з посади рішенням наглядової ради компанії. Засідання НР пройшло 2 вересня ввечері, і за інформацією РБК-Україна, воно було ухвалено чотирма із шести членами наглядового органу НЕК.

За даними видання, звільнення сталося із формулюванням "за згодою сторін". "Основний робочий сценарій був такий - заява Кудрицького про звільнення за згодою сторін і потім рішення Наглядової ради за цією заявою", - сказало джерело видання, знайоме з підготовкою рішення. Раніше джерела в оточенні голови "Укренерго" говорили, що він не має наміру залишати посаду добровільно.

Чому сталося звільнення

Згідно з рішенням НС, Кудрицького буде звільнено з 4 вересня.

Інформація про можливість звільнення голови "Укренерго" найближчим часом з'явилася вранці 30 серпня. Причиною називався недостатній захист об'єктів компанії від обстрілів із боку РФ.

За інформацією джерел видання, вирішальним фактором стали обстріли 26 серпня, коли Росія вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні електропідстанції України.

Питання якості захисту енергооб'єктів розглядалося на Ставці верховного головнокомандувача 30 серпня ввечері. За її підсумками і було ухвалено рішення звільнити голову "Укренерго".

Хто очолить "Укренерго"

Паралельно зі звільненням Кудрицького було ухвалено рішення про запуск конкурсу щодо відбору нового глави компанії.

Для проведення всіх необхідних конкурсних процедур потрібно не менше 3 місяців. І на цей період керівництво НЕК буде покладено на члена правління "Укренерго" Олексія Брехта, який зараз відповідає за експлуатацію та розвиток мережі.

Реакція донорів та експертів

Можливе звільнення голови "Укренерго" сприйняли донори та українські експерти досить критично.

Напередодні ухвалення рішення НС, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, представники ЄБРР та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та бізнес-омбудсмен Роман Ващук звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням утриматися від будь-яких кадрових рішень в "Укренерго" до остаточного формування наглядової ради підприємства (для повного складу НР необхідно призначити його одного члена наглядового органу).

"Ми люб'язно просимо, щоб будь-яке рішення про звільнення голови правління "Укренерго" ретельно враховувало наслідки та розглядалося у повній відповідності до найвищих стандартів корпоративного управління, що включало б його розгляд повністю укомплектованою та незалежною наглядовою радою", - йшлося у листі представників МФО та ЄС, копії якого були направлені до ОП, глав Мінфіну, Мінекономіки та Міненерго, яке і є акціонером НЕК.

Проте плани не змінилися, і рішення про звільнення таки було ухвалено.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що Кудрицького просто зробили "цапом-відбувайлом", і якщо справді був провал у захисті енергетичної інфраструктури, то у відставку має піти "всі уряд, разом з його кураторами в ОП, а не окремий менеджер" окремої компанії".

Генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що Міненерго має назвати конкретні претензії до Кудрицького та "аргументовано, я наголошую, аргументовано довести суспільству, що пан Кудрицький керує "Укренерго" неефективно".

Пильну увагу правоохоронних органів до роботи компанії "Укренерго" спостерігається вже кілька років. Обшуки у НЕК у справі про розкрадання на держзакупівлях відбувалися ще 2019 року.

Потім були обшуки у справі про завищення цін при купівлі бронежилетів у 2022 році. Кудрицький повідомив, що сам давав свідчення у кримінальному провадженні у цій справі, відкритій НАБУ та СБУ. Проте досі жодних звинувачень у цих справах Кудрицькому не висунуто.

На сьогоднішній день "Укренерго" показує прибуткову і активно залучає інвестиції. У 2023 році НЕК отримала близько 400 млн гривень прибутку, дохід компанії склав 83 млрд грн. Інвестиційна програма компанії на 2024 рік передбачає залучення 4,4 млрд гривень. З початку повномасштабних військових дій компанія залучила кредит на 1,5 млрд доларів.