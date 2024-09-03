Кудрицкий уволен по соглашению сторон. Кто возглавит "Укрэнерго"

Кудрицкий был уволен с должности решением наблюдательного совета компании. Заседание НС прошло 2 сентября вечером, и по информации РБК-Украина, оно было принято четырьмя из шести членами наблюдательного органа НЭК.

По данным издания, увольнение произошло с формулировкой "по соглашению сторон". "Основной рабочий сценарий был такой - заявление Кудрицкого об увольнении по соглашению сторон и затем решение Набсовета по этому заявлению", - сказал источник издания, знакомый с подготовкой решения. Ранее источники в окружении главы "Укрэнерго" говорили, что он не намерен уходить с должности добровольно.

Почему произошло увольнение

Согласно решению НС, Кудрицкий будет уволен с 4 сентября.

Информация о вероятности увольнения главы "Укрэнерго" в самое ближайшее время появилась утром 30 августа. Причиной называлась недостаточная защита объектов компании от обстрелов со стороны РФ.

По информации источников издания, решающим фактором стали обстрелы 26 августа, когда Россия впервые атаковала кассетными боеприпасами распределительные электроподстанции Украины.

Вопрос о качестве защиты энергообъектов рассматривался на Ставке верховного главнокомандующего 30 августа вечером. По ее итогам и было принято решение уволить главу "Укрэнерго".

Кто возглавит "Укрэнерго"

Параллельно с увольнением Кудрицкого было принято решение о запуске конкурса по отбору нового главы компании.

Для проведения всех необходимых конкурсных процедур потребуется не менее 3 месяцев. И на этот период руководство НЭК будет возложено на члена правления "Укрэнерго" Алексея Брехта, который сейчас отвечает за эксплуатацию и развитие сети.

Реакция доноров и экспертов

Возможное увольнение главы "Укрэнерго" было воспринято донорами и украинскими экспертами достаточно критично.

Накануне принятия решения НС, посол ЕС в Украине Катарина Матернова, представители ЕБРР и Международной финансовой корпорации (IFC) и бизнес омбудсмен Роман Ващук обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой воздержаться от каких-либо кадровых решений в "Укрэнерго" до окончательного формирования Набсовета компании (для полного состава НС нужно назначить его одного члена наблюдательного органа).

"Мы любезно просим, чтобы любое решение об увольнении председателя правления "Укрэнерго" тщательно учитывало последствия и рассматривалось в полном соответствии с самыми высокими стандартами корпоративного управления, что включало бы его рассмотрение полностью укомплектованным и независимым наблюдательным советом", - говорилось в письме представителей МФО и ЕС, копии которого были направлены в ОП, главам Минфина, Минэкономики и Минэнерго, которое и является акционером НЭК.

Однако планы не изменились, и решение об увольнении все-таки было принято.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что Кудрицкого просто сделали "козлом отпущения", и если действительно был провал в защите энергетической инфраструктуры, то в отставку должно уйти "все правительство, вместе с его кураторами в ОП, а не отдельный менеджер отдельной компании".

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что Минэнерго должно назвать конкретные претензии к Кудрицкому и "аргументировано, я подчеркиваю, аргументированно доказать обществу, что господин Кудрицкий руководит "Укрэнерго" неэффективно".

Пристальное внимание правоохранительных органов к работе компании "Укрэнерго" наблюдается уже несколько лет. Обыски в НЭК по делу о хищениях на госзакупках проходили еще в 2019 году.

Затем были обыски по делу о завышении цен при покупке бронежилетов в 2022 году. Кудрицкий сообщил, что сам давал показания в уголовном производстве по этому делу, открытому НАБУ и СБУ. Однако до сих пор никаких обвинений по этим делам Кудрицкому не предъявлено.

На сегодняшний день "Укрэнерго" показывает является прибыльной и активно привлекает инвестиции. В 2023 году НЭК получила около 400 млн гривен прибыли, доход компании составил 83 млрд грн. Инвестиционная программа компании на 2024 год предполагает привлечение 4,4 млрд гривен. С начала полномасштабных военных действий компания привлекла кредит на 1,5 млрд долларов.