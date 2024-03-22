Кудрицький розповів, як планується відновити електропостачання у Харкові

Енергетики планують відновлювати електропостачання у Харкові у два етапи. Насамперед хочуть заживити критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Наш план для міста наступний. По-перше, потрібно заживити критичну інфраструктуру. Це завдання вже практично виконане. Друга черга - населення. Ми плануємо протягом ночі та завтрашнього дня додати до електроживлення Харкова ще 40-50% тих можливостей, які є на на даний момент", - розповів Кудрицький.

Він уточнив, що після цього протягом кількох днів енергетики хочуть поновити нормальну схему електропостачання у місті.