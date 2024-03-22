Кудрицький розповів, як планується відновити електропостачання у Харкові
Енергетики планують відновлювати електропостачання у Харкові у два етапи. Насамперед хочуть заживити критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
"Наш план для міста наступний. По-перше, потрібно заживити критичну інфраструктуру. Це завдання вже практично виконане. Друга черга - населення. Ми плануємо протягом ночі та завтрашнього дня додати до електроживлення Харкова ще 40-50% тих можливостей, які є на на даний момент", - розповів Кудрицький.
Він уточнив, що після цього протягом кількох днів енергетики хочуть поновити нормальну схему електропостачання у місті.
Обстріл України 22 березня
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Для своєї атаки вони використовували понад 150 дронів та ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.
Зокрема, під обстрілом був Харків. В області всього було зафіксовано 21 влучення ракет.
Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу Харків був повністю знеструмлений, спостерігалися проблеми з водопостачанням.
Детальніше про наслідки російського обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
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