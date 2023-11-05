Куди звертатися військовим, якщо їм неправильно підрахували вислугу років: відповідь ПФУ

У ПФУ нагадують, що підготовку документів для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), у тому числі документів щодо тривалості вислуги років, проводять уповноважені органи міністерств та відомств, у яких воїни проходили службу.

"Тобто з питанням щодо обчислення термінів вислуги років військовослужбовцю необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання", - пояснюють у відомстві.

Нагадаємо, військові в Україні мають можливість вийти на пенсію за вислугою років, але вона доступна далеко не всім.

Також ми писали, що пенсії за вислугу років в Україні встановлюються окремим категоріям громадян. Це люди, чия робота призводить до втрати професійної працездатності чи придатності.