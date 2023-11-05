UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Куди звертатися військовим, якщо їм неправильно підрахували вислугу років: відповідь ПФУ

Фото: у ПФУ пояснили, куди звертатися військовим, якщо їм неправильно підрахували вислугу років (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим передбачено пенсію за вислугу років, але при підрахунку можуть виникати неточності. У таких випадках треба звертатися до військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України у Facebook.

У ПФУ нагадують, що підготовку документів для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), у тому числі документів щодо тривалості вислуги років, проводять уповноважені органи міністерств та відомств, у яких воїни проходили службу.

"Тобто з питанням щодо обчислення термінів вислуги років військовослужбовцю необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання", - пояснюють у відомстві.

Нагадаємо, військові в Україні мають можливість вийти на пенсію за вислугою років, але вона доступна далеко не всім.

Також ми писали, що пенсії за вислугу років в Україні встановлюються окремим категоріям громадян. Це люди, чия робота призводить до втрати професійної працездатності чи придатності.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниПенсіїПенсионный фонд Украины