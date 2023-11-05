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Куда обращаться военным, если им неправильно подсчитали выслугу лет: ответ ПФУ

Фото: в ПФУ объяснили, куда обращаться военным, если им неправильно подсчитали выслугу лет (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

Украинским военным предусмотрена пенсия за выслугу лет, но при подсчете могут возникать неточности. В таких случаях нужно обращаться в военкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины в Facebook.

В ПФУ напоминают, что подготовку документов для назначения пенсий военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), в том числе документов о длительности выслуги лет, проводят уполномоченные органы министерств и ведомств, в которых воины проходили службу. 

"То есть, с вопросом по исчислению сроков выслуги лет военнослужащему необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку по месту жительства", - объясняют в ведомстве. 

Напомним, у военных в Украине есть возможность выйти на пенсию по выслуге лет, но она доступна далеко не всем.

Также мы писали, что пенсии за выслугу лет в Украине устанавливаются отдельным категориям граждан. Это люди, чья работа приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.

 

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