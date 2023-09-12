Вік не важливий. Хто може вийти на пенсію за вислугу років: повний перелік

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина, та закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Пенсії за вислугу років із солідарної системи

Пенсії за вислугу років призначаються:

Незалежно від віку:

артистам за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років

працівникам авіації та льотно-випробного складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок - від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017

працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017

спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 - жінками та за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією/посадою:

диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації

бортпроводникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену

працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах

механізаторам (докерам-механізаторам) у портах

плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтями 27, 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і залежать від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи/посади, що дає право на таку пенсію.

Пенсії за вислугу років військовим

Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям за умови

звільнення із військової служби:

незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;

в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Розміри пенсій визначаються: від 50 % (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я від 55 %) до 70% відповідних сум їх грошового забезпечення в залежності від тривалості вислуги.

Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн.

Пенсії за вислугу років працівникам прокуратури

Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Розміри пенсій визначаються - 60 % суми їхньої місячної заробітної плати.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки, 30 років - жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками - 55 років.

Розмір пенсії визначається пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.