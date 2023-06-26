Куди звертатись? Українцям пояснили, що робити у разі зникнення рідних

Перші дії

Першочергово потрібно зафіксувати зникнення. Ось перелік організацій, куди повідомити про свій випадок:

Гаряча лінія Нацполіції з пошуку зниклих чи загиблих 0 800 21 21 51 та 089 420 1867

та Національне інформбюро при Мінреінтеграції 1648 та +38 044 287 81 65

та Уповноважений з прав людини: 0800501720

Моніторингова місія ООН з прав людини ohchr-hrmmu@un.org ,

, Telegram: ohchr_hrmmu (лише повідомлення)

(лише повідомлення) Viber: +38 050 374 67 08 (лише повідомлення)

(лише повідомлення) Міжнародний Комітет Червоного Хреста:

гаряча лінія: 0800300155

служба розшуку: +380963044375 , +380662509957

гаряча лінія: служба розшуку: , Обов’язковим кроком є фіксація полону або втрати зв’язку з рідним у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими Також ви можете заповнити цю форму і волонтери “ЄвромайданSOS” допоможуть вам зафіксувати зникнення рідного.

З усіх структур, що вказані вище бажано мати письмові відповіді.

Фізично зверніться до найближчого відділу національної поліції (якщо ви знаходитесь на деокупованій території): Надайте всю інформацію про те, хто, скільки людей, за яких обставин і коли стали цивільними заручниками. Після подачі свідчень ви отримаєте номер відкритого кримінального провадження.

Після подачі свідчень до поліції до вас мають приїхати представники СБУ для уточнення питань у справі. Але ми рекомендуємо самостійно звернутися до них.

Фізично зверніться до СБУ з документом, що засвідчує вашу особу, та документом, що підтверджує родинні відносини зі зниклою особою (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).

Звернутися можна до обласного відділення, найкраще - до головного відділення СБУ в Києві, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 33.

На КПП вам покличуть чергового слідчого, який прийме заяву в громадській приймальні, або випишуть перепустку та супроводять до його кабінету. Слідчому необхідно повідомити наявну інформацію та свідчення про те, що рідний став цивільним заручником. Також потрібно надавати, якщо є:

номер телефону, з котрого телефонував рідний,

розкадровку відео, на якому був помічений,

фото,

скріни постів з чатів у месенджерах.

Після цього між вами та СБУ підписується протокол про нерозголошення та протокол про опитування. Ви отримаєте номер справи та контакти слідчого, який її буде вести.

Що робити, якщо немає документів, що підтверджують родинні відносини

У випадку, якщо немає документів про підтвердження родинних відносин, потрібно звернутися до суду з заявою про встановлення родинних відносин та привести свідків, які можуть підтвердити, що заявник та зниклий/полонений проживали разом, перебували в шлюбі.

Інформація про встановлення факту проживання однією сімʼєю без шлюбу за посиланням.

Після написання заяви та відкриття справи ви отримаєте номер кримінального провадження та познайомитеся зі слідчим, який вестиме справу. Обміняйтесь контактами зі слідчим, аби в разі появи нової інформації одразу повідомляти її слідчому та стежити за розглядом справи.

Подальші дії

Зверніться до Національного інформаційного бюро, заповнивши форму, яка є на сайті.

Юрист допоможе вам звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з вимогою направити гуманітарну допомогу чи забезпечити звʼязок з полоненим рідним:

Зверніться до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером: +38 095 412 74 24 (консультаційна лінія працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00) та надайте інформацію про рідного, який був свавільно затриманий окупаційними військами та не виходить на зв’язок. За можливості запишіться на консультацію до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером +38 044 425 12 09 та зафіксуйте свавільне затримання окупаційними військами чи зникнення цивільної особи. Детально - на сайті koordshtab.org.

ВАЖЛИВО: на жодному з цих кроків не потрібно сплачувати за будь-які послуги. Якщо вам пропонують послугу за гроші, то, найімовірніше, це аферисти.

Також важливо фіксувати усі згадки про вашого рідного: якщо ви побачили його/її фото чи відео в Telegram-каналах - завантажуйте це собі, робіть скріншоти та передавайте слідчому. Це може допомогти встановити місце перебування.

Як повідомлялося, Україна вперше стала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Нагадаємо, знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються лише у батьків або дітей зниклої людини.

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