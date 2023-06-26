Куда обращаться? Украинцам объяснили, что делать в случае исчезновения родных

Первые действия

Первоначально нужно зафиксировать исчезновение. Вот перечень организаций, куда сообщить о своем случае:

Горячая линия Нацполиции по поиску пропавших или погибших 0 800 21 21 51 и 089 420 1867

и Национальное информбюро при Минреинтеграции 1648 и +38 044 287 81 65

и Уполномоченный по правам человека: 0800501720

Мониторинговая миссия ООН по правам человека ohchr-hrmmu@un.org ,

, Telegram: ohchr_hrmmu (только сообщение)

(только сообщение) Viber: +38 050 374 67 08 (только сообщение)

(только сообщение) Международный Комитет Красного Креста:

горячая линия: 0800300155

служба розыска: +380963044375 , +380662509957

горячая линия: служба розыска: , Обязательным шагом является фиксация плена или потери связи с родным в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Из всех указанных выше структур желательно иметь письменные ответы.

Физически обратитесь в ближайший отдел национальной полиции (если вы находитесь на деоккупированной территории): Предоставьте всю информацию о том, кто, сколько людей, при каких обстоятельствах и когда стали гражданскими заложниками. После дачи показаний вы получите номер открытого уголовного производства.

После подачи показаний в полицию к вам должны приехать представители СБУ для уточнения вопросов по делу. Но мы рекомендуем самостоятельно обратиться к ним.

Физически обратитесь в СБУ с документом, удостоверяющим ваше лицо, и документом, подтверждающим родственные отношения с пропавшим лицом (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).

Обратиться можно в областное отделение, лучше всего – в главное отделение СБУ в Киеве, которое находится по адресу: ул. Владимирская, 33.

На КПП вам позовут очередного следователя, который примет заявление в общественной приемной, или выпишут пропуск и сопровождают его кабинет. Следователю необходимо сообщить имеющуюся информацию и свидетельство о том, что родной стал гражданским заложником. Также нужно предоставлять, если есть:

номер телефона, с которого звонил родной,

раскадровку видео, на котором был замечен,

фото,

скрины постов из чатов в мессенджерах.

После этого между вами и СБУ подписывается протокол о неразглашении и протокол об опросе. Вы получите номер дела и контакты следователя, который будет вести его.

Что делать, если нет документов, подтверждающих родственные отношения

В случае, если нет документов о подтверждении родственных отношений, следует обратиться в суд с заявлением об установлении родственных отношений и привести свидетелей, которые могут подтвердить, что заявитель и пропавший/пленный проживали вместе, состоят в браке.

Информация об установлении факта проживания одной семьей без брака по ссылке.

После написания заявления и возбуждения дела вы получите номер уголовного производства и познакомитесь со следователем, который будет вести дело. Обменяйтесь контактами со следователем, чтобы при появлении новой информации сразу сообщать ее следователю и следить за рассмотрением дела.

Дальнейшие действия

Обратитесь в Национальное информационное бюро, заполнив форму, которая есть на сайте.

Юрист поможет вам обратиться в Международный комитет Красного Креста (МККК) с требованием направить гуманитарную помощь или обеспечить связь с пленным родным:

Обратитесь в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по номеру: +38 095 412 74 24 (консультационная линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00) и предоставьте информацию о родном, который был произвольно задержан оккупационными войсками и не выходит на связь. По возможности запишитесь на консультацию в Координационный штаб по обращению с военнопленными по номеру +38 044 425 12 09 и зафиксируйте своевольное задержание оккупационными войсками или исчезновение гражданского лица. Подробно - на сайте koordshtab.org.

ВАЖНО: ни на одном из этих шагов не нужно платить за какие-либо услуги. Если вам предлагают услугу за деньги, то, скорее всего, это аферисты.

Также важно фиксировать все упоминания вашего родного: если вы увидели его/ее фото или видео в Telegram-каналах - загружайте это себе, делайте скриншоты и передавайте следователю. Это может помочь установить местонахождение.

Как сообщалось, Украина впервые стала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших, способных обрабатывать образцы ДНК за полтора часа. Раньше на такие анализы могли уйти годы.

Напомним, найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.

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